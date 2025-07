Sport in tv oggi venerdì 11 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Preparatevi a vivere una giornata di sport emozionante e ricca di adrenalina! Oggi, venerdì 11 luglio, OA Sport vi guida tra gli eventi più attesi in TV e streaming, con un occhio di riguardo alle semifinali di Wimbledon e alla sfida tra Sinner e Djokovic. Non perderete nemmeno un istante di questa avvincente giornata: scoprite orari, programmi e come seguire tutto comodamente da casa!

Oggi, venerdì 11 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul tennis e su Wimbledon con le semifinali del singolare maschile a tenere banco. Jannik Sinner affronterà nella seconda sfida di giornata Novak Djokovic e si prevede una partita particolarmente lottata, che tanto metterà in palio. Non solo lo sport con racchetta e pallina, ma tanto altro. Nel ciclismo assisteremo alle frazioni del Tour de France, coi corridori attesi al Mur de Bretagna, mentre le atlete del Giro d’Italia femminile affronteranno una tappa particolarmente “nervosa” e piena di insidie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 11 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

