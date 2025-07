Team di psicologi sul campo | In prima linea nelle emergenze

Dalla Terra ai cieli, il team di psicologi sul campo si trova in prima linea nelle emergenze più cruente, offrendo supporto e speranza tra le crisi più devastanti. Dal terremoto di San Giuliano alla recente tragedia all’aeroporto di Orio al Serio, il loro intervento è un faro di umanità in momenti di massima difficoltà. Questi professionisti sono il volto silenzioso della resilienza, pronti a tendere una mano quando tutto sembra perdere senso.

Dal terremoto di San Giuliano nelle Puglie (2002) a quello dell'Aquila (2009), dal disastro ferroviario di Pioltello (2018) al call center di supporto attivato durante l'emergenza Covid fino all'alluvione in Romagna, due anni fa. L'ultimo intervento risale ai giorni scorsi ed è consistito nel sostegno ai passeggeri e al personale dell'aeroporto di Orio al Serio, dove un 35enne di Calcinate, Andrea Russo, si è tolto la vita facendosi risucchiare dai motori di un velivolo in fase di manovra sulla pista. Un episodio che ha sconvolto i presenti, alcuni dei quali hanno assistito alla scena in presa diretta.

