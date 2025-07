Il giudice ammonisce l’Ausl | Il triage è mal strutturato

Il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna si trova sotto accusa: il giudice Corrado Schiaretti ha ammonito duramente l’Ausl, denunciando gravi carenze nel triage e nel rispetto delle linee guida nazionali. Una situazione che mette a rischio la sicurezza dei pazienti e solleva importanti interrogativi sulla qualità delle cure offerte. La vicenda, culminata con l’assoluzione degli infermieri coinvolti, evidenzia come la corretta gestione del triage sia fondamentale per salvare vite e garantire un’assistenza efficace.

Il pronto soccorso dell’ ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna non è strutturato correttamente e non rispetta le linee guida nazionali sul triage intraospedaliero. A scriverlo, nero su bianco, è il giudice Corrado Schiaretti nelle motivazioni della sentenza con cui ha assolto i due infermieri dell’ambulanza e disposto il non luogo a procedere per l’infermiere del triage, accusati di omicidio colposo dopo la morte di un paziente che si era allontanato dalla struttura in stato confusionale. La vera notizia oggi è il contenuto delle motivazioni, che vanno ben oltre l’assoluzione dei singoli operatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it