Musica troppo alta nel bar Bastonate a un cliente Condannato a un anno

Un episodio di violenza scaturito da un rumore eccessivo ha sconvolto una tranquilla zona cittadina, portando a conseguenze drammatiche. La lite tra un uomo e alcuni clienti di un bar si è trasformata in un gesto estremo, con un colpo di mazza che ha rischiato di cambiare per sempre una vita. Per questo motivo, la giustizia ha deciso di intervenire, condannando l’aggressore a oltre un anno di reclusione, sottolineando l’importanza della sicurezza e del rispetto reciproco.

Infastidito dalla musica troppo alta proveniente dal locale sotto la sua abitazione era sceso in strada e – dopo un acceso diverbio - aveva colpito con una mazza da baseball uno dei clienti del bar, provocandogli ferite gravissime. Nei giorni scorsi la procura per l’uomo, un ucraino di 39 anni accusato di tentato omicidio e danneggiamento, aveva chiesto quattro anni e venti giorni e ieri è stato condannato a un anno e dieci mesi di carcere. Per l’uomo, infatti, difeso dall’avvocato Domenico Ippolito il reato è stato riqualificato in lesioni aggravate. L’imputato ha risarcito interamente il locale e parzialmente la vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica troppo alta nel bar. Bastonate a un cliente. Condannato a un anno

