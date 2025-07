Srebrenica 30 anni dopo in due documentari la memoria di un padre e il ritorno di un figlio

Trent'anni dopo il drammatico massacro di Srebrenica, due toumentari raccontano storie di memoria e speranza: "I diari di mio padre" e "Il ragazzo della Drina". Attraverso testimonianze toccanti, emergono i ricordi di un padre e il ritorno di un figlio, simboli di un passato atroce che ci invita a costruire un futuro di pace. Queste narrazioni diventano un monito potente: l'orrore non deve ripetersi.

Ne I diari di mio padre e Il ragazzo della Drina, testimonianze e ricordi del massacro di Srebrenica diventano un monito per costruire un futuro di pace partendo dall'orrore.

Il 7 luglio a #Milano al Cinema Beltrade incontro e proiezione del film “I diari di mio padre” di Ado Hasanovic, in occasione del trentennale del genocidio di Srebrenica. Su organizzazione tra gli altri di Fondazione Diritti Umani ETS e Università degli Studi di Mil Vai su Facebook

