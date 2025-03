Ilgiorno.it - Milano, incendio in una palazzina di via Rizzardi: gli inquilini si rifugiano sui balconi

Leggi su Ilgiorno.it

, 11 marzo 2025 – Unè divampato al primo piano di unadi sei in via Fratelli22, a, nel pomeriggio di oggi, martedì 11 marzo. Tutto è accaduto verso le 15. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al primo piano e successivamente la colonna di fumo nero ha invaso tutto lo stabile attraverso la tromba delle scale. Gli abitanti del primo piano sono riusciti a mettersi in salvo, mentre gli abitanti degli appartamenti superiori si sono rifugiati su alcunial quarto e quinto piano. Due di loro sono sotto le cure del personale sanitario mentre le altre sono in buone condizioni. Il rogo è stato domato e circoscritte dai vigili del fuoco del comando provinciale di, sul posto con sei mezzi e gli specialisti del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale).