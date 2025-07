Cina | aperto a Shanghai il primo resort LEGOLAND

appassionati di tutto il mondo. Con un mix irresistibile di divertimento, educazione e creatività, il LEGOLAND Shanghai Resort promette di diventare una destinazione imperdibile per famiglie e appassionati di LEGO, aprendo nuove strade all’intrattenimento e alla scoperta in Cina. Prepariamoci a vivere un’esperienza unica, dove l’immaginazione prende vita tra colori vivaci e strutture incredibili.

Con un'esplosione di creativita' colorata e immaginazione sconfinata, il LEGOLAND Shanghai Resort ha aperto le sue porte alla prima ondata di visitatori entusiasti oggi, segnando l'arrivo del primo resort LEGOLAND della Cina. Una grande cerimonia di apertura, tenutasi intorno alle 10 del mattino nella vivace LEGO Plaza, ha visto come sfondo l'iconica figura gigante in LEGO "Dada", suscitando applausi da parte di un pubblico di ospiti locali e internazionali. Esteso su 318.000 metri quadrati, il LEGOLAND Shanghai Resort e' l'undicesimo resort LEGOLAND a livello globale e il piu' grande parco LEGOLAND al momento della sua apertura.

