Nubifragio nella Bergamasca 13 voli dirottati dall'aeroporto di Orio al Serio | atterrano a Bologna Malpensa e Verona

Il maltempo ha colpito duramente la Bergamasca, causando il dirottamento di 13 voli dall'aeroporto di Orio al Serio verso altre destinazioni come Bologna, Malpensa e Verona. Questa improvvisa perturbazione ha messo in crisi il traffico aereo locale, generando ritardi su molte rotte. La situazione resta critica, ma le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri.

Tredici aerei previsti in arrivo all'aeroporto di Orio al Serio sono stati dirottati verso altri scali a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Lombardia: nove voli atterreranno a Bologna, tre a Malpensa e uno a Verona. Si registrano ritardi anche sui voli in arrivo e in partenza a Linate e Malpensa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

