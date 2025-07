Bonny | Un sogno essere all’Inter! Contento di essere con Chivu

Un sogno che diventa realtà: Ange-Yoan Bonny è ufficialmente un nuovo nerazzurro! Con entusiasmo e orgoglio, l’attaccante si apre ai canali ufficiali dell’Inter, condividendo le sue emozioni di un primo giorno da sogno. La passione e la determinazione di Bonny si uniscono alla grande storia di questo club prestigioso, pronto a scrivere nuove pagine di successo. Fai parte anche tu di questa avventura, perché il meglio deve ancora arrivare!

Questa mattina l’Inter ha ufficializzato Ange-Yoan Bonny come nuovo calciatore nerazzurro. L’attaccante ha rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del club. Benvenuto all’Inter. Che effetto ti fa entrare a far parte di questo Club così grande? Quali sono le emozioni di questo tuo primo giorno in nerazzurro? Provo tantissima emozione, sono molto contento di essere qui. Per me è il sogno di un bambino che si avvera, faccio ancora fatica a rendermene conto: sono felice, non vedo l’ora di iniziare. La prossima sarà la tua seconda stagione in Serie A. Cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Ho molta fame e voglia di fare meglio dell’anno passato per progredire ancora. 🔗 Leggi su Inter-news.it