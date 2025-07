poliziotto travolto e ucciso commozione ai funerali

Un abbraccio collettivo ha avvolto Francolise (Caserta) durante i funerali di Enzo Spagnuolo, giovane poliziotto morto tragicamente in un incidente stradale. La sua dedizione e il sacrificio sono stati al centro di un momento di profonda commozione, mentre si cerca ancora la responsabile dell’incidente. La comunità piange la perdita di un eroe che ha dedicato la vita alla sicurezza degli altri, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di tutti.

Partecipazione e commozione a Francolise (Caserta) per i funerali di Enzo Spagnuolo, l'allievo Ispettore della Polizia di Stato morto domenica 29 giugno in seguito ad un incidente stradale. Il giovane poliziotto era sulla moto quando si è scontrato con un'auto condotta da una 35enne, che non si è fermata ed è tuttora ricercata. Spagnuolo era in servizio alla Questura di Milano, aveva superato le selezioni per l'accesso alla qualifica di Ispettore, e stava frequentando il corso presso l'Istituto della Polizia di Stato di Spoleto. Alle esequie hanno partecipato il sindaco di Francolise, Saturnino di Benedetto, e tanti cittadini; c'era il Questore di Caserta Andrea Grassi, il Direttore dell'Istituto di Spoleto, Maria Teresa Panone.