trump putin vuole andare fino in fondo non va bene

In un contesto internazionale sempre più complesso, le tensioni tra Stati Uniti e Russia tornano a far notizia. Donald Trump, parlando con fermezza ai giornalisti, ha espresso la sua insoddisfazione per le azioni di Putin, sottolineando la volontà di andare fino in fondo sulla questione. La possibilità di inasprire le sanzioni apre nuovi scenari di confronto e potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni tra i due Paesi. La situazione resta da seguire con attenzione.

"È una situazione molto difficile. Vi ho detto che ero molto insoddisfatto della mia telefonata con il presidente Putin. Vuole andare fino in fondo, continuare a uccidere, non va bene": lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. Il tycoon ha anche lasciato intendere che potrebbe essere finalmente pronto a inasprire le sanzioni contro la Russia, dopo aver rimandato negli ultimi sei mesi il tentativo di convincere Putin a porre fine alla guerra. "Parliamo molto di sanzioni", ha detto Trump. "Capisce che potrebbero arrivare".

