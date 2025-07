Grande Fratello Gold spuntano i primi nomi | confermati ed eliminati

Il Grande Fratello torna a stupire per il 25° anniversario con due edizioni imperdibili: Nip e Gold. Mentre si delineano i primi nomi dei partecipanti e gli eliminati, si svelano anche tutte le novità che rendono questa festa ancora più emozionante. Tra sorprese e colpi di scena, il reality più celebre d’Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo ricco di suspence e passione. L’avventura sta per ricominciare, e tu non vorrai perdertela!

Il Grande Fratello si rinnova per il 25° anniversario con due edizioni imperdibili: Nip e Gold. Scopri i primi nomi in lizza, gli esclusi e tutte le novità sul padre di tutti i reality show. Il Grande Fratello è pronto a soffiare su 25 candeline. E per festeggiare non si accontenta di una sola edizione: ne avremo due. Un doppio colpo di scena pensato per non dare tregua agli appassionati. Da un lato, la versione Nip. Volti comuni, storie vere, emozioni crude. Un cast di gente normale con il sogno di vivere per un po' sotto i riflettori, pronti a mettere tutto in gioco davanti alle telecamere 24 ore su 24.

