Il conflitto tra Ucraina e Russia si intensifica ancora di più: le forze ucraine hanno condotto un attacco mirato all’aeroporto militare di Borisoglebsk, nel cuore della regione di Voronezh, colpendo i caccia russi Su-34, Su-35S e Su-30SM. Un attacco che segna un nuovo capitolo nella lotta per il controllo e la supremazia aerea. La posta in gioco è alta, e l’azione sul terreno dimostra come il fronte si stia spostando verso nuove strategie e sfide.

Le unità delle forze per operazioni speciali delle Forze armate dell'Ucraina hanno colpito l' aeroporto di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh in Russia, dove si trovano i caccia russi Su-34, Su-35S e Su-30SM. Lo riferisce lo stato maggiore delle Forze Armate ucraine, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo lo Stato Maggiore, sono stati colpiti un deposito di bombe guidate, un aereo da addestramento al combattimento e probabilmente altri velivoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, colpito aeroporto militare russo base dei caccia

