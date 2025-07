Calciomercato anche il Milan su Osimhen | c’è una deadline per la sua scelta

Il calciomercato estivo si infiamma: il Milan si inserisce nella corsa per Victor Osimhen, che dopo il ritorno al Napoli dal prestito al Galatasaray potrebbe cambiare maglia. Con una deadline ormai vicina, tutto sembra pronto a definirsi: sarà l’attesissima svolta di questa sessione di mercato? Ecco il punto della situazione.

Victor Osimhen, tornato al Napoli dopo il prestito al Galatasaray, può davvero arrivare al Milan in questo calciomercato estivo? Il punto.

