Milan si ritorna a lavoro | Pulisic e i big incontrano Allegri a Milanello

Milan si prepara a ripartire con slancio: dopo l’arrivo di Pulisic, i big si incontrano ad Milanello per definire i dettagli della nuova stagione. È il momento di mettere le fondamenta per un futuro ambizioso, con la rosa che si arricchisce di talento e determinazione. La strada verso il successo è tracciata e l’attesa cresce: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Il Milan inizia a prendere forma in vista della nuova stagione: Oggi è il turno di Christian Pulisic. Domani l'arrivo degli altri big. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, si ritorna a lavoro: Pulisic e i big incontrano Allegri a Milanello

