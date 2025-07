Rischio di temporali forti una domenica di allerta gialla in tutta la Toscana

Prepariamoci a una domenica all'insegna di imprevisti atmosferici: in tutta la Toscana, l'allerta gialla per temporali forti invita alla prudenza e alla vigilanza. Con il cambiamento climatico che rende il meteo sempre più imprevedibile, è fondamentale rimanere aggiornati e adottare le precauzioni necessarie. La protezione della nostra sicurezza dipende dalla nostra attenzione ai dettagli e dalla capacità di reagire tempestivamente. Quindi, non sottovalutiamo i segnali e restiamo informati!

Firenze, 5 luglio 2025 – Per domenica 6 luglio  la Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un' allerta gialla per temporali forti. Il meteo va quindi verso l’annunciato cambiamento e con il caldo dei giorni scorsi ci sono timori per precipitazioni che potrebbero essere localmente anche molto forti. Ma, come avverte il Lamma, “la previsione ha un alto grado di incertezza, si consiglia quindi di seguire gli aggiornamenti”. Le previsioni del tempo per domenica 6 luglio indicano che i fenomeni in mattinata saranno piĂą probabili sulla costa (prima su quello apuo-versiliese, poi a metĂ mattina anche su quella pisana e livornese) e sulle zone limitrofe, mentre nel pomeriggio e in serata nell'interno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rischio di temporali forti, una domenica di allerta gialla in tutta la Toscana

