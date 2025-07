La pioggia interrompe le partite a Wimbledon | i punteggi di Cobolli e Cocciaretto prima della sospensione

La pioggia ha interrotto le emozioni sul centrale di Wimbledon, sospendendo le sfide di Cobolli e Cocciaretto. Un clima decisamente più inglese, dopo giorni di caldo e umidità insolitamente italiani. La natura ha deciso di cambiare ritmo, portando frescura e una dose di suspense in questa estate sportiva. E mentre le nuvole si addensano, il torneo si prende una pausa, lasciando gli appassionati in attesa di riprendere il racconto...

Un clima molto più inglese. Era stato un po' strano prendere atto nei primi giorni a Wimbledon di temperature più vicine alle abitudini italiane, piuttosto che a quelle britanniche. Caldo e umidità a farla da padroni, coi primattori in campo a fare fatica nella respirazione. Dato dell'umidità che sarà aumentato in queste ore, visto che oggi è stata però la pioggia a farsi viva sui campi dell'All England Club, a fronte di un abbassamento delle temperature considerevole rispetto a quanto descritto precedentemente. Pertanto, è scattata l'inevitabile interruzione del gioco e a doverne subire le conseguenze sono stati i match in cui sono impegnati Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto.

