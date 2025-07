‘Li abbattiamo come vitelli’ la frase è di un agente di San Vittore

In un contesto segnato da tensioni e fraintendimenti, emergono chiarimenti importanti sulla frase "li abbattiamo come vitelli" attribuita erroneamente a agenti di Santa Maria Capua Vetere. La frase, infatti, non proviene dai protagonisti delle violenze del 6 aprile 2020 ma da un agente di San Vittore, che nega qualsiasi coinvolgimento nelle brutalità. È fondamentale distinguere i fatti per preservare la verità e la credibilità delle istituzioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il messaggio in chat “ li abbattiamo come vitelli ” non è stato scritto da agenti in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere o comunque da altri poliziotti penitenziari che hanno partecipato alla perquisizione straordinaria nel carcere casertano poi degenerata in violenze il 6 aprile 2020 ma da un poliziotto penitenziario in servizio al carcere milanese di San Vittore, che non ha preso parte ai pestaggi. La circostanza è emersa nell’udienza di qualche giorno fa del maxi-processo in corso all’aula bunker del carcere sammaritano – 105 gli imputati tra agenti penitenziari, funzionari del Dap e medici dell’Asl di Caserta – durante l’esame del teste di polizia giudiziaria Felice Izzo, ufficiale dell’Arma che ha realizzato le indagini su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere (pm Alessandro Milita, Alessandra Pinto e Daniela Pannone ), inserendo quei messaggi trovate nelle chat di gruppo nelle informative di reato su cui si è poi basata la Procura per le proprie determinazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Li abbattiamo come vitelli’, la frase è di un agente di San Vittore

