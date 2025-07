Grande Fratello Intervista esclusiva ad Alfonso D' Apice | Non ho mai fatto strategie Temptation Island? È verità e cuore

L’ex concorrente del Grande Fratello, Alfonso D’Apice, si apre in un’intervista esclusiva a Comingsoon.it, rivelando i retroscena delle sue esperienze televisive e il suo punto di vista sincero sulla notorietà. Senza filtri, Alfonso si confida anche su Temptation Island, smentendo qualsiasi strategia e condividendo emozioni autentiche. Un viaggio nel mondo dello spettacolo dal volto più umano, che vi lascerà senza parole e vi farà scoprire il vero Alfonso.

L'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Alfonso D'Apice, si racconta senza filtri ai microfoni di Comingsoon.it: dall'esperienza nel villaggio di Temptation Island alla Casa più famosa e spiata d'Italia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Intervista esclusiva ad Alfonso D'Apice: "Non ho mai fatto strategie. Temptation Island? È verità e cuore"

