Brescia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia antica con l’avvio degli scavi archeologici al Teatro Romano. Dal 7 luglio, un team di esperti lavorerà a fondo per riportare alla luce il cuore pulsante di questa città millenaria, dal Capitolium al foro, rivelando segreti custoditi da secoli. Un’opportunità unica per riscoprire le radici civiche e culturali di Brescia, che si concretizzerà con il restauro e la valorizzazione di questi incredibili tesori.

Brescia – “Scavi in corso” a Brescia, nell’area archeologica, dove da lunedì 7 luglio inizierà una vasta campagna mirata a avviare la fase finale di recupero del grande complesso costituito dal Capitolium, dal foro e dal teatro: cuore pulsante della città per mille anni, dalla fase romana all’età comunale per le assemblee civiche. Proprio l’area del teatro dal 7 al 30 luglio sarà chiusa al pubblico per consentire le prime operazioni di scavo archeologico secondo un’agenda di lavori condivisa tra le Istituzioni coinvolte e promossa e diretta dalla Soprintendenza. Lo hanno comunicato, in concerto, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Teatro romano di Brescia, al via gli scavi archeologici

