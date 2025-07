LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | le McLaren prendono il comando ma le Ferrari sono in scia

Segui con emozione il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 in diretta, dove le McLaren dominano il circuito mentre le Ferrari restano a stretto contatto. La suspense è alle stelle: tra sorpassi, strategie e imprevisti, ogni secondo conta. Resta sintonizzato per gli aggiornamenti in tempo reale e vivi l’adrenalina di questa corsa epica fino alla bandiera a scacchi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 Tutti di nuovo ai box. A breve sarà data la ripartenza. Il pezzo recuperato era della Haas di Bearman. 13.28 Vediamo tra quanto potrà ripartire la sessione. Pezzo già recuperato ma tempo che scorre. Mancano 6 minuti. 13.27 Non ci sono incidenti o uscite di pista. Semplicemente c’è un pezzo di deviatore di una vettura sul tracciato. 13.26 Hamilton si lancia. Record nel T1 per un decimo! L’inglese arriva al T2 con 74 millesimi su Leclerc. Il Re Nero non chiude il suo giro perchè c’è una BANDIERA ROSSA in pista! 13.25 Hamilton effettua un secondo giro di riscaldamento, mentre si segnalano le prime gocce di pioggia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: le McLaren prendono il comando ma le Ferrari sono in scia

