Profumi in olio | in tendenza la fragranza che sussurra

Profumo in olio significa portare sulla pelle un’essenza che sussurra eleganza e discrezione, avvolgendo i sensi con un tocco di raffinatezza. La sua formula concentrata e naturale crea un’esperienza sensoriale unica, lontana dalla frenesia delle fragranze tradizionali. Questa tendenza, in auge tra gli amanti del lusso e della naturalezza, trasforma ogni gesto in un rito di benessere. Parlare di profumo in olio è scoprire un mondo di eleganza sottile e irresistibile, da vivere giorno dopo giorno.

Il profumo in olio è una miscela concentrata di essenze aromatiche disciolte in una base lipidica vegetale: normalmente olio di mandorle dolci o di argan. A differenza delle soluzioni idroalcoliche diffuse in Occidente, questa formula elimina l'alcol ottenendo una texture più densa, capace di aderire alla pelle con discrezione e lentezza.

