nubifragio nel bergamasco voli dirottati a orio al serio

Un forte nubifragio si è abbattuto sabato mattina nel Bergamasco: diversi voli diretti a Orio al Serio sono stati dirottati su altri scali e i voli in partenza hanno registrato qualche ritardato. In particolare 13 i voli in arrivo dirottati: 9 a Bologna, 3 a Malpensa e uno a Verona. Alcune partenze poi sono ritardate in attesa del riposizionamenti dei velivoli dirottati. A Milano preoccupazione per i livelli del fiume Seveso e del Lambro. Il forte temporale ha colpito in particolare la città di Treviglio (Bergamo), dove si sono registrate raffiche di vento molto forti che hanno causato la caduta di alcune piante sulle strade e su alcune auto in sosta.