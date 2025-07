Dave Meltzer | Le scusa di Punk ai sauditi? Mossa strategica per il business

dichiarato con grande diplomazia che le scuse rivolte ai fan sauditi sono una mossa strategica per rilanciare il suo ruolo nel business globale. La recente trasferta WWE in Arabia Saudita ha acceso i riflettori su questa controversa figura, e le sue parole sembrano piĂą un tentativo di riconciliazione che una semplice scusa. Ma sarĂ abbastanza per riscattare la sua immagine e consolidare il suo futuro nel mondo dello sport entertainment?

Si è da poco conclusa la trasferta WWE in Arabia Saudita che ha visto svolgersi nel Paese un episodio di SmackDown ed il PLE Night Of Champions. Durante il kick off show precedente all’episodio di SD, i fan sauditi hanno riservato a CM Punk sonori fischi e la ragione principale risiede nell’ormai suo celebre tweet di qualche hanno fa nel quale, rivolgendosi a The Miz, definiva i soldi sauditi “sporchi di sangue”. Punk è poi salito sul palco e ha pubblicamente chiesto scusa per quel suo post, scuse che però per alcuni sono sembrate forzate e ipocrite. “Hanno voluto ripulire la sua immagine”. Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlato delle scuse pubbliche da parte di CM Punk in occasione della recente trasferta in Arabia Saudita: “Ovviamente non è stata una cosa improvvisata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Dave Meltzer: “Le scusa di Punk ai sauditi? Mossa strategica per il business”

