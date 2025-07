Legge violata l' immobile torna a Monfalcone | non sarà più una moschea abusiva

Una svolta epocale per Monfalcone: l'immobile di via Duca d'Aosta, un tempo sede del centro islamico “Darus Salaam”, torna ufficialmente al patrimonio comunale. Questa vittoria della Lega segna un passo importante nella lotta contro gli insediamenti abusivi e apre nuove prospettive di legalità e rispetto delle leggi. È un'occasione per ribadire che il rispetto delle normative deve essere la regola, non l'eccezione: da qui si deve ripartire...

Si tratta di una vera e propria vittoria della Lega: a Monfalcone l'immobile di via Duca d'Aosta, noto come sede del centro islamico “Darus Salaam”, oggi torna definitivamente delle mani del comune. Un evento dalla portata storica, perché sono rarissimi, se non inesistenti i casi, negli anni, di restituzione ai comuni degli immobili usati come luoghi di culto abusivi. Non deve più essere un caso isolato, ma è proprio da qui che si deve partire per un ritorno alla legalità, andando a carpire tutti gli istituti in cui si professa l'islam, spesso radicale, senza alcun permesso. «Monfalcone è ormai un modello vincente per la difesa dell'Italia e per la lotta all'Islam radicale quello che non rispetta le regole, che predica l'odio verso l'Occidente, che punta a introdurre la Sharia nel nostro Paese, spesso proprio tramite le moschee irregolari», ci dice Anna Maria Cisint che ha portato a termine questa battaglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Legge violata", l'immobile torna a Monfalcone: non sarà più una moschea abusiva

