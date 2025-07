PS4 SWITCH PS4-P8 0.41 | Emulatore Pico-8 per PS4 e Switch

Se sei appassionato di Pico-8, la magica fantasy console di Lexaloffle Games, e possiedi una PS4 o Nintendo Switch, questa novità ti aprirà nuove possibilità di gioco. Con PS4-P8 0.4.1, puoi eseguire le cartucce Pico-8 (.p8.png) direttamente sulle tue console preferite. Basato su tecnologie avanzate come OpenOrbis e devkitPro, anche se in fase di sviluppo, già supporta numerosi titoli. Ecco cosa puoi aspettarti...

Se sei un fan di Pico-8, la fantasy console di Lexaloffle Games, e possiedi una PS4 o una Nintendo Switch, questo progetto fa al caso tuo! PS4-P8 0.4.1 è un emulatore che ti permette di eseguire le cartucce Pico-8 (in formato .p8.png ) sulle tue console preferite. Basato su OpenOrbis PS4 Toolchain (per PS4) e devkitPro (per Switch), questo emulatore è ancora in sviluppo ma già supporta un buon numero di giochi. Screenshot. (Inserisci qui un’immagine dell’emulatore in azione) Stato del Progetto. Non completato – La compatibilità è ancora limitata, ma molti giochi funzionano già correttamente. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net