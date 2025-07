Jurassic World – La Rinascita | ecco come sarebbe dovuto finire in origine

Jurassic World – La Rinascita è finalmente nelle sale, promettendo emozioni e colpi di scena che già fanno discutere. Ma ti sei mai chiesto come sarebbe dovuto finire in origine? Scopriamo insieme le sorprendenti alternative che avrebbero potuto cambiare il corso della saga, rendendo questa rinascita ancora più epica e memorabile. Pronto a immergerti nel lato nascosto della storia?

Jurassic World – La Rinascita è finalmente arrivato in sala e, nonostante i pareri divisi della critica, tutti gli indizi indicano che il film sarà un successo al botteghino per la Universal Pictures in questo lungo weekend del 4 luglio. La prossima settimana, però, dovrà vedersela con Superman. A seconda di come si evolveranno le cose nelle prossime settimane, Jurassic World – La Rinascita sarà un’avventura indipendente o l’inizio di una nuova trilogia per la longeva saga. Se un seguito verrà realizzato, dovrebbe essere d’aiuto il fatto che i protagonisti del film, interpretati da Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, sopravvivano per combattere un altro giorno. 🔗 Leggi su Cinefilos.it