Intelligenza artificiale prime lauree alla Statale di Milano | nasce una figura tra scienza e umanesimo

All’Università Statale di Milano, si apre un nuovo capitolo nell’evoluzione dell’innovazione: i primi laureati in Human-Centered Artificial Intelligence. Questo corso pionieristico, che unisce scienza e umanesimo, sta formando professionisti capaci di integrare l’intelligenza artificiale nel tessuto sociale e culturale. Un risultato che testimonia come l’AI possa diventare un ponte tra tecnologia e umanità, segnando l’inizio di una nuova era educativa e professionale.

All’Università Statale di Milano sono stati proclamati i primi laureati del corso magistrale in Human-Centered Artificial Intelligence (Intelligenza Artificiale), un programma interuniversitario nato per integrare l’AI nei contesti umani e sociali. Un traguardo che segna l’inizio di una nuova generazione di professionisti interdisciplinari Un traguardo accademico per l’intelligenza artificiale Si sono laureati i primi tre . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

