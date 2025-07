Morto Mark Snow il compositore della colonna sonora di X-Files aveva 78 anni

Addio a Mark Snow, il genio dietro le musiche iconiche di X-Files e tantissime altre produzioni. Con oltre 200 episodi firmati, la sua musica ha segnato un'epoca e lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. La sua scomparsa a 78 anni rappresenta una perdita enorme per il panorama artistico. Scopriamo insieme la sua straordinaria carriera e l'eredità che ci lascia.

