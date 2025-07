LIVE Sinner-Martinez Wimbledon 2025 in DIRETTA | il match inizierà in orario nonostante la pioggia

Benvenuti alla nostra copertura live del match tra Jannik Sinner e Pedro Martinez a Wimbledon 2025. Nonostante le nuvole e la pioggia che imperversano su Londra, il gioco è assicurato grazie al tetto retrattile del campo centrale. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni momento di questa emozionante sfida tra talento e determinazione. La tensione sale: il match sta per iniziare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 La pioggia è protagonista a Londra, ma per il match tra Sinner e Martinez non ci saranno problemi, in quanto il campo centrale è dotato di tetto retrattile e quindi, con la perturbazione, si giocherà in condizioni indoor. Pertanto la sfida inizierà non prima delle 14.30. 13.17 Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Pedro Martinez, valido per il terzo turno di Wimbledon 2025 di tennis. Il programma del match Sinner-Martinez Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Pedro Martinez, valido per il terzo turno di Wimbledon 2025 di tennis: l’azzurro vuole proseguire il percorso sull’ erba outdoor del torneo londinese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Martinez, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il match inizierà in orario, nonostante la pioggia

