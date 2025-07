Pronostico Francia-Inghilterra femminile | le campionesse fanno paura

L’attesa per il match Francia-Inghilterra all’Europeo femminile in Svizzera è alle stelle: due grandi potenze del calcio femminile si sfidano nel primo turno, promettendo spettacolo e suspense. La Francia, tra le favorite, cerca il riscatto, mentre l’Inghilterra, campione in carica e in crescita costante, punta a confermare il suo stato di forma. Chi avrà la meglio? Scopriamo insieme pronostici, formazioni e modalità di visione!

Francia-Inghilterra è valida per la prima giornata dell'Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis Non poteva esserci debutto peggiore per la Francia – che rimane una delle formazioni comunque favorite – in questo Europeo. Dall'altro lato c'è la squadra che ha vinto la scorsa edizione di questa manifestazione giocando in casa e che nel corso degli anni ha visto una crescita ulteriore del movimento femminile. Non solo: a vincere l'ultima edizione della Champions League, oltre ogni pronostico pure, è stato l'Arsenal.

