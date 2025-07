Nubifragio in Lombardia esonda il Seveso a Lentate | Allagate case e cantine

Un violento nubifragio ha colpito la Lombardia, facendo esondare il Seveso a Lentate e provocando allagamenti che hanno sommerso case e cantine. La furia delle piogge ha acuito i disagi, alimentando le proteste dei residenti, che accusano accumuli di legno presso un ponte provvisorio di un cantiere di aver peggiorato la situazione. Una calamità che richiede risposte rapide e interventi efficaci per tutelare la comunità e il territorio.

Il Seveso è esondato sabato mattina a Lentate in seguito alle forti piogge, provocando estesi allagamenti. I residenti esasperati hanno attribuito gli allagamenti anche agli accumuli di legno presso il ponte provvisorio di un cantiere che avrebbero provocato un tappo

