LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | lo stop sarà lungo Definito il possibile orario della ripresa

Segui in tempo reale l’attesa sfida tra Cocciaretto e Bencic a Wimbledon 2025, interrotta a causa del maltempo. Dopo un primo stop, la ripresa è prevista alle 14:30 italiane, con aggiornamenti che ti terranno sempre informato su ogni novità. Resta con noi per vivere ogni momento di questa emozionante partita, anche in caso di ulteriori ritardi o cambi di programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.16 Definito il possibile orario della ripresa!! Purtroppo, lo stop sarà più lungo del previsto: non si rientrerà in campo prima delle 14.30 (ore italiane). 13.04 L’organizzazione di Wimbledon ci fa sapere che non si rientrerà in campo prima delle 13.30 (ore italiane). Speriamo non ci siano altri ritardi. 12.58 Siamo tutti in attesa di conoscere le prime indicazioni dall’organizzazione dei Championship, sperando che il programma possa riprendere il prima possibile. 12.56 La differenza nel primo set, oltre che il dritto, Bencic la sta facendo con l’incredibile continuità che sta avendo al servizio: la svizzera mette in campo l’88% delle prime palle, concretizzando l’86% dei punti! Bene anche per Cocciaretto che gioca il 76% di prime, ottenendo il 64& di punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: lo stop sarà lungo. Definito il possibile orario della ripresa

In questa notizia si parla di: wimbledon - diretta - stop - sarà

Wimbledon, oggi non solo Sinner: il sabato degli italiani e di Djokovic – Diretta - Oggi a Wimbledon gli italiani scrivono un capitolo emozionante nel terzo turno, tra debutti promettenti e sfide di livello mondiale.

?WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 2-7 •Ore 12:00 doppio Bolelli-Vavassori Vs Behar-Viliegen •Ore 17:00 Bellucci vs Lehecka •Ore 18:00 Paolini vs Rakhimova •Ore 19:00 Darderi vs Fery Forza ragazzi diretta tv su n Vai su Facebook

Wimbledon in diretta. Italia, giornata no: fuori Darderi, Bellucci e Paolini-Errani. Avanza Alcaraz; L’erba tradisce Errani/Paolini: brusco stop nella rincorsa al n.1 del ranking WTA di doppio; LIVE Berrettini-Majchrzak 6-4 2-6 4-6 7-5 3-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: rientro amaro per l’azzurro.