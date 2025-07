LIVE Sonego-Nakashima Wimbledon 2025 in DIRETTA | la pioggia non dà tregua slitta l’inizio dell’incontro

Il sole di Wimbledon si nasconde sotto un cielo grigio, mentre la pioggia incessante interrompe l’atteso match tra Sonego e Nakashima. La suspense cresce, e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire quando si potrà riprendere il gioco. Restate aggiornati: clicca qui per vivere in diretta le ultime novità e scoprire quando il tennis tornerà a splendere sul green di Wimbledon.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14 Non si riprenderà a giocare prima delle 14.30, orario italiano. Ricordiamo che l’incontro tra Sonego e Nakashima inizierà al termine del doppio tra GranollersZeballos e BalajiReyes-Varela, partita interrotta sul punteggio di 6-4 per la coppia numero 4 del seeding. 12.49 in questo momento però ha iniziato a piovere a Wimbledon con tutti i match che sono stati sospesi. Vedremo quando si potrà ricominciare a giocare. 12.48 GranollersZeballos hanno vinto il primo set 6-4 contro BalajiReyes-Varela. Al termine di quest’incontro toccherà a Sonego e Nakashima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima, Wimbledon 2025 in DIRETTA: la pioggia non dà tregua, slitta l’inizio dell’incontro

LIVE Sonego-Nakashima, Wimbledon 2025 in DIRETTA: pronostico da ribaltare, si annuncia una battaglia - Benvenuti alla Diretta Live di OA Sport, dove oggi si sfideranno Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima in un match che promette scintille nel terzo turno di Wimbledon 2025.

Evvai #sonego vince in 4 set “Grande prestazione si stava complicando e non poco la faccenda,energie spese tante , si è ripreso immediatamente, con #nakashima ha un’occasione”#reggi #Wimbledon2025 #Wimbledon - X Vai su X

Jannik #sinner domina alla grande nel suo secondo turno di #Wimbledon . Il numero 1 al mondo di sbarazza in 3 set dell'Australiano #vukic. Meno di 2 ore per battere il tennista Aussie 6-1 6-1 6-3 Vai su Facebook

