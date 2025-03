Abruzzo24ore.tv - Zeman in terapia intensiva: condizioni critiche e incertezze sul recupero del linguaggio

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - Zdenek, ex allenatore di calcio, ricoverato al Policlinico Gemelli con difficoltà nele nei movimenti; ilrimane incerto. Zdenek, celebre ex allenatore di Roma, Lazio e Foggia, è attualmente ricoverato inpresso il Policlinico Gemelli di Roma a seguito di un'ischemia cerebrale. Il neurochirurgo Alessandro Olivi ha fornito aggiornamenti sulle sue: "fatica a parlare, ma comprende la situazione. Annuisce, collabora con i sanitari. Non sappiamo se tornerà a parlare". Secondo quanto riportato,è vigile e lucido, ma presenta difficoltà nele nei movimenti dal lato destro del corpo. La prognosi suldelè incerta e dipenderà dall'entità del danno subito dal tessuto cerebrale. In precedenza,era stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara dopo aver avvertito un malore mentre si trovava a Roma.