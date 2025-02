Lanazione.it - Lo storico dottor Lelli va in pensione: "Ha cresciuto intere generazioni"

Aveva iniziato a lavorare come pediatra a Castelfiorentino nell’ormai lontano 1987, specializzandosi dopo la laurea in Medicina. Ha così visto cresceredi bambine e bambini, accompagnando i loro genitori in uno dei viaggi più impegnativi della impegnativi della vita come può essere crescere un figlio. E a salutarlo, dicendogli "grazie" anche sui social, sono stati tanti suoi ex-pazienti, oggi ormai adulti. IlClaudioè infatti andato indopo quattro decenni di lavoro e ha ricevuto dalle mani dal sindaco Francesca Giannì e dall’assessore Federica Parisi un attestato che ne riconosce l’impegno profuso nel corso dei decenni a beneficio della comunità. E che certifica come sia stato un punto di riferimento insostituibile per molte famiglie, lasciando a detta dei tanti che lo hanno nel frattempo conosciuto un’impronta indelebile nel cuore di Castello.