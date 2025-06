Morta in casa dopo una dose di eroina In due a processo

Una tragica vicenda di droga e perdita, al centro di un processo che mette in luce le insidie dell’eroina e le responsabilità di chi la distribuisce. Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento di San Benedetto, hanno trovato una giovane donna ormai senza vita, vittima di un'overdose. Il procedimento penale, davanti al tribunale di Ascoli, si concentra su due uomini imputati, tra cui il presunto pusher. La tragica vicenda evidenzia quanto sia fondamentale agire contro questa piaga sociale.

"Quando siamo entrati in casa, abbiamo trovato la ragazza esanime e ormai per lei non c’era più niente da fare". Della morte avvenuta in un appartamento di San Benedetto di una 36enne originaria del Fermano, si sta occupando il tribunale di Ascoli davanti al quale sono imputati due uomini, uno dei quali, in particolare, è accusato di aver ceduto la dosa di eroina che sarebbe all’origine del decesso della donna. Il procedimento penale riguarda un marocchino di 46 anni difeso dall’avvocato Simone Matraxia e un sambenedettese di 38 anni, difeso dall’avvocato Nazario Agostini. Proprio il sambenedettese deve rispondere di morte come conseguenza di altro delitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morta in casa dopo una dose di eroina. In due a processo

