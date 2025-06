Mogliano al via un progetto di consulenza gratuita per le associazioni sportive

Mogliano dà il via a un innovativo progetto di consulenza gratuita rivolto alle associazioni sportive, rafforzando il suo ruolo di Città Europea dello Sport 2025. Questo servizio, pensato per supportare atleti, allenatori e famiglie, nasce con l’obiettivo di favorire crescita e collaborazione sul territorio. Approvato nei giorni scorsi, lo sportello rappresenta un passo importante verso un futuro più inclusivo e dinamico per tutti gli amanti dello sport locale.

All'interno delle progettualità messe in campo grazie all'intitolazione di Mogliano Veneto come Città Europea dello Sport 2025, si è voluto fortemente offrire servizi dedicati alle associazioni sportive e alle famiglie del territorio. Uno tra questi è: lo sportello. Approvato nei giorni scorsi.

