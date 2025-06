addio a irene ha attraversato le stagioni della storia

Se ne va una donna straordinaria, Irene Mariani in Grassi, che ha attraversato le stagioni della storia con coraggio e dedizione. La sua vita, lunga un secolo di amore, lavoro e famiglia, rimarrà per sempre impressa nel cuore di tutta la comunità di San Sisto. Un addio che segna la fine di un’epoca, ma anche l’inizio di un ricordo indelebile che continuerà a vivere nelle pagine della nostra memoria.

Se n’è andata per sempre sabato scorso all’età di 103 anni Irene Mariani in Grassi di Piandimeleto. Grande lavoratrice (si è dedicata per anni all’ agricoltura, quella con la zappa!) era conosciuta nella frazione di San Sisto e in paese per la sua bontà e dedizione alla famiglia. Per i 100 anni fu nominata (foto) " sindaco per un giorno ". "Una vita lunga un secolo - il ricordo della Comunità di San Sisto letto ieri in chiesa al funerale - vissuta con dignità e saggezza, che ha attraversato la storia lasciando tracce silenziose ma profonde nel cuore della nostra comunità . Irene è stata testimone del tempo, memoria viva di un mondo che cambia, radice forte nel terreno della nostra piccola terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it