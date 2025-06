Bonifiche nel terreno dove a Monza sorgerà la nuova scuola Bellani | a che punto sono i lavori

L'attesa per la nuova scuola Bellani a Monza si fa sempre più concreta: i lavori di bonifica dell’area stanno avanzando rapidamente, con un investimento di circa 4,5 milioni di euro e una durata stimata di circa quattro mesi. La riqualificazione dell’area in via Ugo Foscolo rappresenta un passo importante verso un futuro scolastico più innovativo e sostenibile. La città si prepara a un cambiamento positivo che trasformerà il quartiere e offrirà nuove opportunità ai giovani monzesi.

Serviranno circa quattro mesi di lavori e un costo di quasi 4 milioni e mezzo di euro per bonificare l'area a Monza dove sorgerà la nuova scuola Bellani. I lavori di demolizione in vista della realizzazione del nuovo plesso scolastico in via Ugo Foscolo stanno infatti proseguendo ma sarà.

A Monza, l'attesa cresce mentre avanzano i lavori per la bonifica del terreno destinato alla nuova scuola Bellani.

