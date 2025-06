Palestra del Capriotti fine lavori ad agosto

I lavori presso la palestra dell’Istituto ‘Capriotti’ proseguono con determinazione, anche se il termine dei lavori, inizialmente previsto per maggio, si è spostato a fine agosto. La messa in sicurezza e l’adeguamento sismico di via Sgattoni richiedono ancora qualche settimana di lavoro, ma l’obiettivo è garantire un ambiente sicuro e funzionale per studenti e staff. La conclusione dell’opera si avvicina: la palestra sta tornando a vivere.

I lavori alla palestra dell'Istituto 'Capriotti' continuano e la chiusura del cantiere slitta alla fine di agosto. Inizialmente il completamento dell'intervento, che include la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico della palestra di via Sgattoni, era previsto per il 22 maggio. Data indicativa, ma alla fine del mese le impalcature sono rimaste attorno all'edificio scolastico, e il motivo è che la conclusione dell'opera è stata rinviata di tre mesi. Lo si evince da una notifica integrativa affissa sul cartello di cantiere, a pochi metri dall'ingresso dell'ex istituto tecnico commerciale. Si legge, in questa nota, che la nuova data di presunta fine dei lavori è il 21 agosto 2025.

