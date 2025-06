Fontana alla figlia | Rafforzeremo i nostri progetti

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso il suo impegno nel rafforzare i progetti di prevenzione e sicurezza, incontrando Silvia Bindella, figlia di Teresa Meneghetti, tragicamente vittima di una violenza. Un gesto che sottolinea l’importanza di un’azione collettiva e responsabile per evitare che simili tragedie si ripetano. Solo lavorando insieme possiamo costruire una comunità più sicura e consapevole, dove rispetto e responsabilità siano i pilastri fondamentali.

"Come istituzione continueremo a fare la nostra parte, rafforzando i progetti di prevenzione. Fatti simili non devono ripetersi: tutti devono fare la loro parte con responsabilità e tempestività , collaborando con le forze dell’ordine". Lo ha spiegato il presidente della Regione, Attilio Fontana, che ieri ha incontrato a Palazzo Lombardia Silvia Bindella, la figlia di Teresa Meneghetti, l’82enne uccisa in casa, lo scorso 14 maggio, da un ragazzo di 15 anni, che in passato abitava con la madre nello stesso stabile. "Un incontro toccante", ha spiegato Fontana. Presente all’incontro anche l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, che nei giorni scorsi aveva già fatto visita a Silvia Bindella nella sua casa a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fontana alla figlia: "Rafforzeremo i nostri progetti"

In questa notizia si parla di: fontana - figlia - progetti - rafforzeremo

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Fontana alla figlia: Rafforzeremo i nostri progetti.

Fontana alla figlia: "Rafforzeremo i nostri progetti" - "Come istituzione continueremo a fare la nostra parte, rafforzando i progetti di prevenzione. Come scrive msn.com

La figlia di Fontana e le tre consulenze per gli ospedali - Sul tavolo, incarichi dati da due ospedali pubblici di Milano all’avvocato ... ilfattoquotidiano.it scrive