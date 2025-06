Liste d’attesa nuovo piano sanitario in Lombardia | Bene ma non basta per risolvere il problema

La Lombardia si prepara a un nuovo piano sanitario, con volumi di prestazioni più ambiziosi per il 2025, volto a rispondere alle crescenti esigenze di salute dei cittadini. Tuttavia, se da un lato questa strategia rappresenta un passo avanti, dall’altro solleva dubbi sulla reale efficacia nel risolvere le lunghe attese e i problemi strutturali del sistema. È sufficiente una buona pianificazione per cambiare davvero la situazione?

Regione Lombardia ha stabilito i volumi di prestazioni sanitarie che gli enti pubblici e privati accreditati dovranno garantire nel 2025 per rispondere meglio alla domanda di salute dei cittadini. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. Gli enti pubblici dovranno mantenere o aumentare il livello produttivo del 2024, assicurare continuità mensile (almeno il 70% della produzione del 2024), ridurre l’uso dei canali diretti a favore della prenotazione tramite Rete Regionale (RRP). Ogni ATS potrà rimodulare l’offerta all’interno del proprio territorio, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Liste d’attesa, nuovo piano sanitario in Lombardia: “Bene, ma non basta per risolvere il problema”

