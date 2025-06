Opere di regolazione del lago d’Idro Ambientalisti pronti alla battaglia

A settembre scattano le nuove opere di regolazione del lago d’Idro: una sfida che gli ambientalisti stanno già preparando come "la battaglia finale". Gianluca Bordiga, presidente della Federazione delle associazioni del fiume Chiese e degli Amici della terra del lago d’Idro e Vallesabbia, ha sottolineato l’importanza di questa lotta per proteggere il nostro patrimonio naturale. La tensione è alle stelle: il futuro del lago dipende da questa decisiva mobilitazione.

Bando a settembre per le nuove opere di regolazione del lago: per gli attivisti inizia "la battaglia finale". Lo assicura il presidente della Federazione delle associazioni del fiume Chiese e dell'associazione Amici della terra del lago d'Idro e Vallesabbia, Gianluca Bordiga, dopo che il commissario nazionale per l'emergenza idrica, nel corso della Commissione Ambiente del Consiglio regionale lombardo, ha annunciato che a settembre ci sarà il bando. "Il progetto – spiega Bordiga – prevede di arrivare a un'escursione fino a 3,715 metri, quando il massimo dell'invaso è di 3,69, superando molto il limite di 1,30 stabilito dall'accordo del 2007 ancora in vigore.