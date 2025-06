I musei come set | Quelle opere? Da consumare

diventati vere e proprie location per scattare selfie, più che spazi di approfondimento culturale. Questa tendenza riflette un cambiamento nel modo di fruire l’arte e la storia, spesso dominato dall'esigenza di condividere momenti sui social piuttosto che di apprezzarli realmente. È una trasformazione che richiede riflessione: come possiamo preservare l’autenticità museale in un mondo sempre più orientato alla condivisione digitale?

In piedi, in posa, con lo smartphone puntato e lo sguardo all’obiettivo, non all’opera. È così che troppi turisti vivono oggi i musei, trasformando sale storiche in set. Ne abbiamo parlato col professor Vincenzo Scalia, sociologo dell’Università di Firenze. Professor Scalia, oggi molti turisti sembrano più interessati a fotografarsi davanti a un’opera che a guardarla. Cosa succede? "È sotto gli occhi di tutti. I musei e i centri storici sono sempre più vissuti come scenografie per la propria immagine digitale. Non si guarda più davvero un’opera, ci si fotografa con essa per dimostrare di esserci stati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I musei come set: "Quelle opere?. Da consumare"

