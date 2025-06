Mondiale per club | Miami agli ottavi contro il Psg fuori il Porto

L'emozionante Mondiale per club si infiamma a Miami, dove l'Inter Miami sorprende tutti recuperando un doppio svantaggio e ottenendo un pareggio emozionante 2-2 contro il Palmeiras. Entrambe le squadre avanzano agli ottavi di finale, promettendo sfide imperdibili: i floridiani affronteranno il leggendario PSG, ex squadra di Messi, mentre i brasiliani se la vedranno con il Botafogo. Un torneo ricco di sorprese, emozioni e grandi sfide che sta appassionando il mondo intero.

L'Inter Miami si fa recuperare un doppio vantaggio e pareggia 2-2 con il Palmeiras, con entrambe le squadre qualificate per gli ottavi di finale del Mondiale per club. I floridiani affronteranno domenica l'ex squadra di Lionel Messi, il Paris Saint Germain. I paulisti sfideranno invece i carioca del Botafogo. Eliminati dalla competizione il Porto e gli egiziani dell'Al Ahly, che hanno pareggiato.

