Sharon Stone e la ricerca della felicità | Ogni giorno decido di alzarmi di lottare anche quando in realtà non ne ho voglia o non mi sento abbastanza forte

Sharon Stone ci insegna che la felicità è una battaglia quotidiana, un impegno costante anche nei momenti di sconforto. La sua determinazione a lottare ogni giorno per sé stessa ci ispira a fare altrettanto, dimostrando che il vero segreto sta nella volontà di riscoprirsi e rinascere ogni mattina. Scopriamo insieme come un approccio così semplice, ma potente, possa cambiare le nostre vite e portarci più vicino alla nostra serenità.

In una nuova intervista, l'attrice americana racconta di «lavorare» ogni giorno per la sua felicità. Abbiamo approfondito questo approccio con la psicologa: ecco cosa ci ha spiegato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sharon Stone e la ricerca della felicità: «Ogni giorno decido di alzarmi, di lottare, anche quando in realtà non ne ho voglia o non mi sento abbastanza forte».

Sharon Stone e la ricerca della felicità: «Ogni giorno decido di alzarmi, di lottare, anche quando in realtà non ne ho voglia o non mi sento abbastanza forte».