Risate a crepapelle con Pis&Love e una banda di comici della Tv

Preparatevi a esplodere di risate con Pisamplove e una banda di comici della TV! Tra monologhi esilaranti, sketch irresistibili e battute che resteranno nel cuore, questi appuntamenti sono l’evento imperdibile del weekend. Due serate di pura allegria, in un caso anche con uno scopo nobile: sostenere la ricerca contro i tumori. Non perdere l’occasione di divertirti e fare del bene: si...

Risate a crepapelle con i personaggi, i monologhi, gli sketch e le battute di alcuni dei comici e cabarettisti più amati, conosciuti dal grande pubblico per le partecipazioni a trasmissioni come Zelig, Colorado e Made in Sud. Due appuntamenti con il cabaret e il divertimento, in un caso anche per dare una mano alla ricerca contro i tumori. Sono gli spettacoli che andranno in scena nel fine settimana in teatro a Varedo e in piazza a Lissone. Si comincerà venerdì alle 21 sul palco del Teatro Ideal di piazza Volta a Varedo, con il secondo memorial “Rosita’s Smile“: l’evento schiererà 5 diversi artisti e farli giostrare sarà il duo comico Pis&Love. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it