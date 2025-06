Vertice Nato a L'Aja del 24 e 25 giugno 2025 chi partecipa e quali sono i temi in agenda

Il vertice NATO di L’Aja, il 24 e 25 giugno 2025, promette di essere un appuntamento cruciale per la sicurezza globale. Con leader di 32 Paesi, tra cui Giorgia Meloni e Donald Trump, si discuterà di aumento delle spese militari e della crisi in Iran. Ma cosa si nasconde dietro le decisioni prese? E come reagirà l’opinione pubblica, con le proteste del Movimento 5 Stelle? Scopriamolo insieme.

Il 24 e 25 giugno 2025 si svolge il vertice Nato a L'Aja, guidato dal segretario generale Mark Rutte. Presenti i leader dei 32 Paesi membri dell'Alleanza - quindi anche Giorgia Meloni e Donald Trump. Si parla di aumento delle spese militari, ma anche della crisi in Iran. All'esterno si terrà la manifestazione di protesta lanciata dal Movimento 5 stelle.

Zelensky partecipa alla cena pre-vertice Nato all'Aja - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a un importante appuntamento a pochi passi dal cuore del potere globale: parteciperà alla cena pre-vertice NATO all'Aja, un'occasione di dialogo e alleanza tra leader mondiali.

Il 21 giugno a Roma, in contemporanea con il vertice Nato all'Aja sul piano di riarmo europeo, saremo in piazza per dire NO alla guerra, al riarmo, al genocidio in #Palestina e all'autoritarismo. Anche CGIL Lombardia partecipa alla manifestazione nazionale

Doppia manifestazione nazionale a Roma sabato 21 giugno contro il riarmo in vista del vertice Nato de L'Aja, con i 32 Stati dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, oltre a Paesi partner e Unione Europea,

Manifestazione contro il Riarmo il 21 giugno a Roma, chi partecipa e chi no: M5s e Avs in piazza - A Roma si terrà domani, 21 giugno, la manifestazione contro il riarmo europeo, lanciata dalle realtà che aderiscono alla campagna europea "Stop Rearm ...

Il vertice Nato a L'Aia sotto attacco DDoS - JUNE 23: NATO Secretary General Mark Rutte (R) greets the press while talking with Dick Schoof (L, Prime Minister of the Netherlands, as staff show them the room where the off ...