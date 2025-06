Vite spezzate sul lavoro Schiacciato nella cava Muore un papà operaio

Un altro drammatico incidente sul lavoro scuote il Brescia: Adriano Mazzelli, 53 anni, ha perso la vita in una cava di Botticino, schiacciato da un masso di marmo. La tragedia evidenzia ancora una volta i rischi insiti nel settore estrattivo e l'importanza di garantire condizioni di sicurezza adeguate. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma questa perdita ci ricorda quanto la sicurezza sul lavoro sia una priorità imprescindibile.

BOTTICINO (Brescia) Ancora un morto sul lavoro nel Bresciano. Ancora una volta in una cava di marmo. La vittima è Adriano Mazzelli, 53 anni, originario di Gardone Valtrompia e residente a Prevalle con la famiglia. L’operaio è stato schiacciato da un masso di marmo in una cava di Botticino. L’impianto estrattivo è sito in via del Marmo. Le cause dell’incidente, avvenuto ieri mattina attorno alle 10, sono ancora da chiarire. Non è chiaro come il grosso blocco di marmo abbia colpito l’operaio, che è rimasto parzialmente travolto. A chiedere aiuto sono stati i colleghi del lavoratore, che lo hanno trovato sotto il grande blocco di pietra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vite spezzate sul lavoro. Schiacciato nella cava. Muore un papĂ operaio

